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ESPN опубликовал рейтинг претендентов на MVP НБА

ESPN опубликовал рейтинг претендентов на MVP НБА
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Американский спортивный ресурс ESPN представил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Этот список возглавил сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.

Топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN:

  1. Никола Йокич (центровой, «Денвер Наггетс»).
  2. Шей Гилджес-Александер (защитник, «Оклахома-Сити Тандер»).
  3. Яннис Адетокунбо (тяжёлый форвард, «Милуоки Бакс»).
  4. Лука Дончич (защитник, «Даллас Маверикс»).
  5. Кавай Леонард (лёгкий форвард, «Лос-Анджелес Клипперс»).
  6. Джейсон Тейтум (форвард, «Бостон Селтикс»).
  7. Джейлен Брансон (разыгрывающий, «Нью-Йорк Никс»).
  8. Донован Митчелл (защитник, «Кливленд Кавальерс»).
  9. Энтони Эдвардс (защитник, «Миннесота Тимбервулвз»).
  10. Кевин Дюрант (лёгкий форвард, «Финикс Санз»).
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