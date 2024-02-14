ESPN опубликовал рейтинг претендентов на MVP НБА

Американский спортивный ресурс ESPN представил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Этот список возглавил сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.

Топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN: