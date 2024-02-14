ESPN опубликовал рейтинг претендентов на MVP НБА
Американский спортивный ресурс ESPN представил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Этот список возглавил сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.
Топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN:
- Никола Йокич (центровой, «Денвер Наггетс»).
- Шей Гилджес-Александер (защитник, «Оклахома-Сити Тандер»).
- Яннис Адетокунбо (тяжёлый форвард, «Милуоки Бакс»).
- Лука Дончич (защитник, «Даллас Маверикс»).
- Кавай Леонард (лёгкий форвард, «Лос-Анджелес Клипперс»).
- Джейсон Тейтум (форвард, «Бостон Селтикс»).
- Джейлен Брансон (разыгрывающий, «Нью-Йорк Никс»).
- Донован Митчелл (защитник, «Кливленд Кавальерс»).
- Энтони Эдвардс (защитник, «Миннесота Тимбервулвз»).
- Кевин Дюрант (лёгкий форвард, «Финикс Санз»).
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