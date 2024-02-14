Чемпион НБА считает, что Дончич проводит сезон уровня MVP

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением о словенском защитнике «Даллас Маверикс», лидере команды Луке Дончиче.

«Он наконец-то проводит полноценный сезон MVP. Он обыгрывает соперников слишком просто», — приводит слова Фрая NBA TV в социальной сети Х (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне НБА Лука Дончич принял участие в 46 матчах за «Даллас Маверикс», набирая в среднем за игру 34,3 очка, совершая 8,8 подбора и отдавая 9,6 результативной передачи. В данный момент «Даллас» находится на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА. Команда одержала 31 победу и потерпела 23 поражения после 54 проведённых матчей.