Все результаты игрового дня НБА 14 февраля
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Сегодня, в ночь с 13 на 14 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 14 февраля
- «Бруклин Нетс» – «Бостон Селтикс» - 110: 118.
- «Орландо Мэджик» – «Оклахома-Сити Тандер» - 113: 127.
- «Милуоки Бакс» – «Майами Хит» - 97: 123.
- «Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» — матч продолжается.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Миннесота Тимбервулвз» - матч продолжается.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Детройт Пистонс» - матч продолжается.
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Бриджес - 27, Томас - 26, Уокер - 15, Клэкстон - 10, Шрёдер - 9, Уилсон - 9, Шарп - 6, Симмонс - 5, Финни-Смит - 3, Смит, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Клауни, Джонсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Браун - 19, Уайт - 16, Хорфорд - 16, Холидэй - 14, Корнет - 5, Притчард - 3, Хозер - 3, Бриссетт - 1, Уолш, Михайлюк, Кета
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 127
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Банкеро - 23, Картер - 22, Саггс - 17, Вагнер - 15, Вагнер - 11, Харрис - 6, Энтони - 5, Фульц - 4, Айзек - 3, Океке - 3, Ховард - 3, Блэк - 1, Хьюстан, Инглс, Битадзе
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 13, Гидди - 10, Джо - 10, Дорт - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 6, Уиггинс - 5, Дженг - 2, Уотерс III, Покушевски, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
97 : 123
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Лиллард - 16, Бисли - 16, Портис - 16, Боучэмп - 8, Лопес - 7, Грин - 4, Беверли - 3, Адетокунбо - 2, Краудер - 2, Ливингстон, Вашингтон Мл., Коннотон, Джексон
Майами Хит: Йович - 24, Робинсон - 23, Хироу - 19, Лав - 19, Адебайо - 16, Жакез-мл. - 12, Кэйн - 2, Мартин - 2, Суидер - 2, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Уильямс, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
108 : 100
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер, Окоги, Бил, Аллен, Бол, Маледон, О'Нил, Ойбанкс, Нуркич, Родди, Гордон, Литтл, Дюрант
Сакраменто Кингз: Монк, Макги, Дуарте, Фокс, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень, Барнс
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
94 : 111
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Мюррэй, Грант, Хагенс, Рит, Камара, Уокер, Баджи
Миннесота Тимбервулвз: Андерсон, Макдэниелс, Эдвардс, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Никс, Моррис, Гобер, Таунс, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
91 : 75
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Хэйс, Принс, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура, Вуд
Детройт Пистонс: Дюрен, Каннингем, Милтон, Браун, Томпсон, Уайзмен, Флинн, Фонтеккио, Эвбуомван, Айви, Сассер, Фурнье, Мускала
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