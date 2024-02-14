«Лейкерс» выиграли у «Детройта», Леброн Джеймс набрал 25 очков

В ночь с 13 на 14 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Детройт Пистонс» со счётом 125:111.

По итогам первой четверти «Лейкерс» создали отрыв в 10 очков, который к большому перерыву увеличили до «+23». Во второй половине встречи «Детройт» смог немного сократить отставание, но привести матч к острой концовке баскетболистам «Пистонс» не удалось.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), на счету которого 25 набранных очков, а также один подбор и восемь ассистов. Его одноклубник Энтони Дэвис оформил дабл-дабл, набрав 20 очков при 14 подборах, также на его счету четыре результативные передачи.