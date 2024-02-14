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«Лейкерс» выиграли у «Детройта», Леброн Джеймс набрал 25 очков

«Лейкерс» выиграли у «Детройта», Леброн Джеймс набрал 25 очков
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В ночь с 13 на 14 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Детройт Пистонс» со счётом 125:111.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

По итогам первой четверти «Лейкерс» создали отрыв в 10 очков, который к большому перерыву увеличили до «+23». Во второй половине встречи «Детройт» смог немного сократить отставание, но привести матч к острой концовке баскетболистам «Пистонс» не удалось.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), на счету которого 25 набранных очков, а также один подбор и восемь ассистов. Его одноклубник Энтони Дэвис оформил дабл-дабл, набрав 20 очков при 14 подборах, также на его счету четыре результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 15, Хатимура - 15, Вуд - 11, Принс - 8, Динвидди - 6, Худ-Скифино - 2, Хэйс - 2, Каслтон, Льюис
Детройт Пистонс: Томпсон - 19, Уайзмен - 18, Айви - 15, Фурнье - 13, Каннингем - 12, Дюрен - 8, Милтон - 8, Фонтеккио - 8, Браун - 7, Сассер - 3, Флинн, Эвбуомван, Мускала
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