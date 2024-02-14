«Орландо Мэджик» вывел из обращения игровой номер Шакила О′Нила

«Орландо Мэджик» вывел из обращения 32-й игровой номер легендарного американского центрового Шакила О’Нила, начинавшего профессиональную карьеру в его составе. Церемония состоялась во время недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (113:127).

Примечательно, что Шакил стал первым игроком в истории, чей номер был увековечен «Орландо». Кроме того, «Мэджик» стали третьей командой Национальной баскетбольной ассоциации, выведшей из обращения номер О’Нила. Ранее такой чести игрока удостаивали «Лос-Анджелес Лейкерс» (34-й номер) и «Майами Хит» (32).

В общей сложности в составе «Мэджик» Шакил отыграл четыре сезона, после чего перешёл в «Лейкерс». О’Нил не становился чемпионом вместе с «Орландо», но в 1995 году помог команде пробиться в финальную серию НБА, где флоридцы проиграли «Хьюстон Рокетс».