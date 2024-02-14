Чемпион НБА арестован по обвинению в удушении матери своих детей

Экс-игрок НБА Брин Форбс арестован по обвинению в преступлении третьей степени. Об этом у себя в социальных сетях рассказала журналистка Марайа Медина. Сообщается, что баскетболисту предъявили обвинения в нападении и удушении члена семьи. По сведениям источника, суд выдал ордер на его арест, установив залог в размере $7500.

Согласно судебным документам, Форбс ударил мать своих двоих детей, а затем начал душить её. При этом он якобы сказал ей: «Если ты можешь говорить, значит, тебя никто не душит».

Примечательно, что годом ранее Форбса также арестовывали в середине февраля по обвинению в насилии в семье. Позже обвинение было снято (игрок завершил программу досудебного перевоспитания).

На протяжении карьеры в НБА Брин играл за такие клубы, как «Сан-Антонио Спёрс», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». В 2021 году становился чемпионом НБА.