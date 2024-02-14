«Никс» подали протест в НБА с целью оспорить поражение в матче с «Хьюстоном»

«Нью-Йорк Никс» подал протест в НБА, чтобы оспорить поражение в матче регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс» (103:105). Об этом информирует ESPN US со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что «Никс» решили подать иск из-за решения судьи матча назначить три штрафных броска при равном счёте в самой концовке. В клубе будут добиваться признания ошибки судейской бригады.

Напомним, фол был зафиксирован у Джейлена Брансона. К линии штрафных полошёл Аарон Холидей и реализовал два броска, намеренно смазав третий, лишив соперников возможности подготовить атаку.

В настоящий момент «Нью-Йорк» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. «Хьюстон» занимает 12-е место на Западе.