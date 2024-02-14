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Джейсон Тейтум побил рекорд легенды «Бостона» Ларри Бёрда

Джейсон Тейтум побил рекорд легенды «Бостона» Ларри Бёрда
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум превзошёл легенду команды Ларри Бёрда по количеству матчей с 30+ очками в течение семи сезонов. В активе Тейтума таких игр сейчас 128.

Бёрд всю карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за «Бостон» (1979 – 1992). Тейтум начал профессиональную карьеру в «Селтикс» в 2017 году и с тех пор выступает только за «кельтов».

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» Джейсон набрал 41 очко, совершил 14 подборов и отдал пять результативных передач. В этом сезоне НБА Тейтум в среднем набирает 27,2 очка, 8,5 подбора и 4,7 передачи.

«Бостон» сейчас занимает первое место в турнирной таблице лиги Восточной конференции.

Ранее ESPN представил рейтинг претендентов на MVP НБА, куда вошёл и Тейтум.

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