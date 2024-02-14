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В Германии ответили, мог ли юный украинский баскетболист быть убит из-за происхождения

В Германии ответили, мог ли юный украинский баскетболист быть убит из-за происхождения
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Полиция Германии отвергла появившиеся в прессе предположения, что 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков мог быть убит из-за своего происхождения. Напомним, трагедия произошла в городе Оберхаузене. Владимир был доставлен в больницу, но скончался во время операции.

«После многочисленных допросов свидетелей и анализа доказательств в настоящий момент нет конкретных доказательств преступления, мотивированного ксенофобией. Сейчас всё указывает на спонтанную эскалацию насилия со стороны 15-летнего преступника, являющегося главным подозреваемым», — говорится в заявлении пресс-службы полиции федеративной земли Северный Рейн – Вестфалия.

Сообщается, что задержанный проходит как подозреваемый в непредумышленном убийстве.

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