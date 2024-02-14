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Назван статус Леброна Джеймса перед матчем с «Ютой Джаз»

Назван статус Леброна Джеймса перед матчем с «Ютой Джаз»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участия в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз». Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на слова самого баскетболиста.

Сообщается, что Джеймс намерен взять день отдыха, чтобы в лучшей мере восстановиться после небольшого повреждения левой лодыжки.

Матч между «Ютой» и «Лос-Анджелесом» состоится 15 февраля в Солт-Лейк-Сити. Игра начнётся в 5:00 мск. В настоящий момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. «Озёрники» одержали 29 побед и потерпели 26 поражений. «Джаз» располагаются на 11-й позиции (26 побед – 28 поражений).

Ранее Джеймс назвал своего кандидата на приз лучшему оборонительному игроку НБА.

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