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Грег Попович рассказал, как в «Сан-Антонио» борются с негативом в соцсетях

Грег Попович рассказал, как в «Сан-Антонио» борются с негативом в соцсетях
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал, как помогает игрокам команды преодолевать негативное влияние социальных сетей.

«Мы приглашаем спикеров, чтобы поговорить с игроками о негативных сторонах социальных сетей. Им не нужно каждую минуту задаваться вопросом, что же о них говорят. Чем больше они могут полагаться на своих товарищей по команде и на самих себя, чтобы найти своё место в мире, тем лучше для них», — сказал Попович на официальном канале команды в YouTube.

В настоящий момент «Сан-Антонио» занимает 15-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Спёрс» одержали 11 побед и потерпели 43 поражения.

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