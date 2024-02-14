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Стефен Карри назвал спортсменку, на которую хочет, чтобы равнялись его дети

Стефен Карри назвал спортсменку, на которую хочет, чтобы равнялись его дети
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Разыгрывающий клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о баскетболистке «Нью-Йорк Либерти» Сабрине Ионеску, с которой он сразится в конкурсе трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Когда смотришь на Сабрину, сразу замечаешь такой взгляд, такую решимость и такое почтение к игре. Настоящая баскетболистка. Та, на кого вы хотели бы, чтобы равнялись ваши дочери и ваши сыновья», — приводит слова Карри издание Ballislife.com.

Напомним, Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, однако Стефен станет использовать мячи, которые применяются в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина – те, которыми играют в женской НБА.

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