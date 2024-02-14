«Правда имеет значение». Джордж Карл сделал категоричное заявление в адрес Кармело Энтони

Прославленный тренер и член Зала славы НБА Джордж Карл прокомментировал недавние слова Кармело Энтони. Прославленный баскетболист заявил, что, вопреки распространённому мнению, не делал запрос на обмен из «Денвер Наггетс» в «Нью-Йорк Никс» в 2011 году. Карл в это время был главным тренером «Денвера».

«Я вернулся после лечения рака. Мело потребовал обмена. Это отстой. Но правда имеет значение. Однако это было очень давно. Это уже не новость. Давайте двигаться дальше», — написал Карл на своей странице в социальных сетях.

Кармело является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010–2017). Кроме того, он является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012, 2016).