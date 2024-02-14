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Звезда НФЛ Шэннон Шарп дал прогноз на выступление «Лейкерс» в плей-офф

Звезда НФЛ Шэннон Шарп дал прогноз на выступление «Лейкерс» в плей-офф
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Трёхкратный чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ), звёздный американец Шэннон Шарп поделился прогнозом на выступление «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящей серии плей-офф.

«Я гарантирую, что мы дойдём как минимум до финала Западной конференции», – сказал Шарп в эфире передачи First Take.

В настоящий момент, после 55 игр, «Лейкерс» занимают девятое место в зачёте Западной конференции НБА. Возглавляет таблицу «Миннесота Тимбервулвз». В своём последнем матче, состоявшемся сегодня, 14 февраля, «озёрники» обыграли со счётом 125:111 «Детройт Пистонс».

Ранее стало известно, что «Голден Стэйт Уорриорз» предпринял попытку выменять лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации.

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