Сабонис стал 11-м игроком в истории НБА, оформившим 50 трипл-даблов

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис установил очередное историческое достижение в прошедшем матче с «Финикс Санз» (125:130), состоявшемся сегодня, 14 февраля.

Напомним, Сабонис набрал 35 очков, совершил 18 подборов и сделал 12 результативных передач, оформив 50-й трипл-дабл за карьеру в НБА. Литовец стал всего 11-м игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.

Домантасу Сабонису 27 лет. Литовец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2016 году и дебютный сезон провёл за «Оклахома Сити-Тандер», после чего, с 2017 по 2022 год выступал за «Индиану». Сабонис является трёхкратным участником Матча всех звёзд НБА.