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Айзея Стюарт ударил игрока «Финикса» по лицу перед матчем НБА — Шэмс Чарания

Айзея Стюарт ударил игрока «Финикса» по лицу перед матчем НБА — Шэмс Чарания
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Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт ударил игрока «Финикса» Дрю Юбэнкса в туннеле, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своей социальной сети X (ранее Twitter).

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
1-я четверть
23 : 23
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Букер, Окоги, Аллен, Бол, Маледон, О'Нил, Ойбанкс, Нуркич, Родди, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Детройт Пистонс: Дюрен, Каннингем, Милтон, Браун, Томпсон, Уайзмен, Флинн, Эвбуомван, Фонтеккио, Айви, Сассер, Фурнье, Мускала

Отмечается, сперва игроки ссорились друг с другом, после чего Юбэнкс получил удар в лицо. Сейчас в Финиксе работает полиция.

На данный момент непонятно, что послужило причиной ссоры. Ожидается, что НБА получит материал для рассмотрения.

В ночь на 15 февраля запланирован матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» будет принимать «Детройт Пистонс».

На данный момент «Финикс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, находится на последнем месте на Востоке.

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