Айзея Стюарт ударил игрока «Финикса» по лицу перед матчем НБА — Шэмс Чарания

Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт ударил игрока «Финикса» Дрю Юбэнкса в туннеле, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, сперва игроки ссорились друг с другом, после чего Юбэнкс получил удар в лицо. Сейчас в Финиксе работает полиция.

На данный момент непонятно, что послужило причиной ссоры. Ожидается, что НБА получит материал для рассмотрения.

В ночь на 15 февраля запланирован матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» будет принимать «Детройт Пистонс».

На данный момент «Финикс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, находится на последнем месте на Востоке.

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