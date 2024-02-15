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Президент «Филадельфии» пытался подписать Леброна Джеймса во время дедлайна НБА

Президент «Филадельфии» пытался подписать Леброна Джеймса во время дедлайна НБА
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Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори предпринял попытку выменять лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, президент баскетбольной команды «Филадельфия Сиксерс» Мори обратился к генеральному директору «Лейкерс» Робу Пелинке, чтобы изучить возможность обмена с участием четырехкратного чемпиона НБА. Пелинка ответил Мори отказом и спросил в ответ у президента «Филадельфии» о доступности Джоэла Эмбиида. На этом беседа руководителей клубов завершилась.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

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