«Нью-Йорк Никс» проиграли в четвёртый раз подряд, уступив «Орландо»

В ночь с 14 на 15 февраля мск на арене «Эмвей-центра» в американском Орландо завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Орландо Мэджик» со счётом 118:100 победили «Нью-Йорк Никс».

Гости выигрывали девять очков после первой четверти, а в начале второй довели свой отрыв до "+12", но к большому перерыву уже уступали десять очков. По итогам третьей четверти баскетболисты «Орландо» упрочили свой перевес ещё на два очка, в четвёртой довели свой гандикап до "+18".

Это поражение стало для «Никс», занимающих четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, четвёртым подряд в регулярном сезоне. Самым результативным игроком матча стал Паоло Банкеро («Орландо»), набравший 36 очков.