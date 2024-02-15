Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Йорк Никс» проиграли в четвёртый раз подряд, уступив «Орландо»

«Нью-Йорк Никс» проиграли в четвёртый раз подряд, уступив «Орландо»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 февраля мск на арене «Эмвей-центра» в американском Орландо завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Орландо Мэджик» со счётом 118:100 победили «Нью-Йорк Никс».

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

Гости выигрывали девять очков после первой четверти, а в начале второй довели свой отрыв до "+12", но к большому перерыву уже уступали десять очков. По итогам третьей четверти баскетболисты «Орландо» упрочили свой перевес ещё на два очка, в четвёртой довели свой гандикап до "+18".

Это поражение стало для «Никс», занимающих четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, четвёртым подряд в регулярном сезоне. Самым результативным игроком матча стал Паоло Банкеро («Орландо»), набравший 36 очков.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Вагнер - 21, Энтони - 11, Вагнер - 10, Картер - 9, Айзек - 8, Хьюстан - 6, Инглс - 6, Блэк - 4, Харрис - 4, Скофилд - 3, Океке, Куин, Ховард, Битадзе
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Ачиува - 23, Бёркс - 13, Топпин - 11, Макбрайд - 8, Симс - 8, Харт - 4, Браун, Гибсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android