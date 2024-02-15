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«Финикс» опубликовал заявление по поводу драки Стюарта с Ойбанксом

«Финикс» опубликовал заявление по поводу драки Стюарта с Ойбанксом
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Пресс-служба «Финикс Санз» опубликовала официальное заявление клуба по поводу конфликта, в котором приняли участие центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт и игрок «Финикса» Дрю Ойбанкс. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своей социальной сети X (ранее Twitter), баскетболисты повздорили в туннеле «Футпринт центра», после словесной перепалки и стычки грудь в грудь Стюарт нанёс Ойбанксу удар в лицо. При этом Айзея Стюарт не должен был принимать участие в матче из-за повреждения.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
99 : 77
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Букер, Окоги, Аллен, Бол, Маледон, О'Нил, Ойбанкс, Нуркич, Родди, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Детройт Пистонс: Дюрен, Каннингем, Милтон, Браун, Томпсон, Уайзмен, Флинн, Эвбуомван, Фонтеккио, Айви, Сассер, Фурнье, Мускала

«Нападение на Дрю Ойбанкса не было спровоцированным, и подобные акты насилия неприемлемы. Мы безоговорочно поддерживаем Дрю и продолжим работать с местными правоохранительными органами и НБА», — гласит заявление «Финикс Санз».

Сообщается, что НБА расследует этот инцидент.

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