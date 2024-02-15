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«Лейкерс» без Леброна победили в гостях «Юту»

«Лейкерс» без Леброна победили в гостях «Юту»
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В ночь с 14 на 15 февраля мск на арене «Дельта-центра» в американском Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу со счётом 138:122 одержали гости.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

После первой четверти «Лейкерс» выигрывали шесть очков, однако к большому перерыву их гандикап составил всего одно очко. Решающей стала третья четверть, которую клуб из Лос-Анджелеса выиграл «+15». В заключительном отрезке игры «Юте» не удалось подобраться к сопернику в счёте.

«Лейкерс» проводили эту встречу без своего травмированного лидера Леброна Джеймса. Самым результативным игроком в матче и в составе гостей стал Руи Хатимура, набравший 33 очка.

Эта победа стала для баскетболистов «Лейкерс» третьей подряд в регулярном чемпионате. «Джаз» потерпели третье кряду поражение.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
122 : 138
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Секстон - 18, Кларксон - 17, Маркканен - 16, Джордж - 13, Данн - 12, Кесслер - 12, Коллинс - 11, Хендрикс - 9, Хортон-Такер - 7, Сенсабо - 3, Саманич - 3, Юртсевен - 1, Льюис, Портер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Хатимура - 36, Ривз - 22, Расселл - 11, Принс - 11, Динвидди - 10, Хэйс - 4, Уиндлер - 3, Каслтон - 2, Вуд - 2, Мэйс
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