«Лейкерс» без Леброна победили в гостях «Юту»

В ночь с 14 на 15 февраля мск на арене «Дельта-центра» в американском Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу со счётом 138:122 одержали гости.

После первой четверти «Лейкерс» выигрывали шесть очков, однако к большому перерыву их гандикап составил всего одно очко. Решающей стала третья четверть, которую клуб из Лос-Анджелеса выиграл «+15». В заключительном отрезке игры «Юте» не удалось подобраться к сопернику в счёте.

«Лейкерс» проводили эту встречу без своего травмированного лидера Леброна Джеймса. Самым результативным игроком в матче и в составе гостей стал Руи Хатимура, набравший 33 очка.

Эта победа стала для баскетболистов «Лейкерс» третьей подряд в регулярном чемпионате. «Джаз» потерпели третье кряду поражение.