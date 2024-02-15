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Айзея Стюарт был арестован полицией за нападение на игрока «Финикса»

Айзея Стюарт был арестован полицией за нападение на игрока «Финикса»
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Полиция Финикса арестовала форварда «Детройт Пистонс» Айзею Стюарта за нападение на центрового «Финикс Санз» Дрю Ойбанкса в подтрибунном помещении. Об этом сообщает NBA Buzz.

Стюарту выписали штраф и отпустили. Расследование продолжается.

На данный момент непонятно, что послужило причиной ссоры. Отмечается, что сперва игроки ссорились друг с другом, а затем Ойбанкс получил удар в лицо. Ожидается, что НБА получит материал для рассмотрения и проведёт расследование.

В ночь на 15 февраля запланирован матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» будет принимать «Детройт Пистонс».

На данный момент «Финикс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, находится на последнем месте на Востоке.

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