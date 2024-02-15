Карри забросил мяч из подтрибунного помещения через всю площадку

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри во время разминки забил мяч из подтрибунного помещения через всю площадку.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

В ночь с 14 на 15 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Лос -Анджелес Клипперс» со счётом 125:130.

Самым результативным игроком матча стал как раз Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 41 очко при четырёх подборах и пяти результативных передачах. Это поражение оборвало успешную серию «Уорриорз» из пяти побед в регулярном чемпионате.