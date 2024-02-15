Конли: Гобер оказывает такое же влияние на игру, как Карри и Леброн

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли высказался по поводу центрового команды Руди Гобера.

«Я думаю, что его не считают суперзвездой, потому что он не делает тех суперзвёздных вещей в нападении, которые делают Леброн Джеймс и Стеф Карри. Но он оказывает такое же влияние на игру. Команда строит игру для него, как и для других.

В случае с Руди вы должны планировать игру с учётом его тяжести в нападении. Если он выходит на площадку, то на него выходят два или три человека», — приводит слова Конли Sportskeeda.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 31-летний французский центровой принял участие в 53 матчах в составе «Миннесоты». Гобер набирал 13,8 очка, делал 12,5 подбора, 2,1 блокшота и 1,2 передачи в среднем за игру.