Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Девин Букер был удалён с площадки через пять минут после начала матча

Девин Букер был удалён с площадки через пять минут после начала матча
Комментарии

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер был удалён с площадки в матче с «Детройт Пистонс» (116:100) спустя всего пять минут после начала матча.

Первый технический игрок получил за то, что оспаривал свой фол. Спустя некоторое время он что-то сказал про судью и получил второй технический, что и повлекло за собой удаление.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Перед матчем центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт ударил игрока «Финикса» Дрю Ойбанкса в туннеле. Отмечается, что сперва игроки ссорились друг с другом, а затем Ойбанкс получил удар в лицо.

На данный момент «Финикс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, находится на последнем месте на Востоке.

Материалы по теме
Айзея Стюарт был арестован полицией за нападение на игрока «Финикса»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android