Девин Букер был удалён с площадки через пять минут после начала матча

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер был удалён с площадки в матче с «Детройт Пистонс» (116:100) спустя всего пять минут после начала матча.

Первый технический игрок получил за то, что оспаривал свой фол. Спустя некоторое время он что-то сказал про судью и получил второй технический, что и повлекло за собой удаление.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Перед матчем центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт ударил игрока «Финикса» Дрю Ойбанкса в туннеле. Отмечается, что сперва игроки ссорились друг с другом, а затем Ойбанкс получил удар в лицо.

На данный момент «Финикс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт», в свою очередь, находится на последнем месте на Востоке.