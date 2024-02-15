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Израильский форвард «Вашингтона» Авдия установил карьерный рекорд по очкам

Израильский форвард «Вашингтона» Авдия установил карьерный рекорд по очкам
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Форвард «Вашингтон Уизардс» израильтянин Дени Авдия провёл самый результативный матч за всю карьеру, набрав 43 очка за матч. Он превзошёл прошлый личный рекорд на 18 очков. Также на его счету 13 из 24 бросков с игры и 6 из 10 с трёхочковой дистанции, 15 подборов, три передачи и один блок.

Авдия проводит четвёртый сезон за столичный клуб. В текущем регулярном чемпионате он провёл 54 игры, набирая в среднем 13.8 очка за матч и делая 6.6 подбора. Матч с «Нью-Орлеан Пеликанс» стал для форварда четвёртым подряд с 20+ очками. Также он самый молодой игрок «Уизардс», сумевший набрать более 40 очков в игре после Джона Уолла.

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