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Халибёртон сыграл в кастомных кроссовках в память о Брайанте

В День святого Валентина защитник «Индианы Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон вышел на матч с «Торонто Рэпторс» в кроссовках Kobe 8, сделанных на заказ.

Пара кроссовок была сделана в стиле I Love you, украшена россыпью золотистых и оранжевых сердец и именами.

Коби Брайант — американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола, обладатель множества рекордов НБА, 18 раз принимал участие в Матче звёзд, в четырёх из которых становился самым ценным игроком (MVP), 15 раз включался в сборную всех звёзд. 26 января 2020 года Коби Брайант погиб в авиакатастрофе с частным вертолётом.

Минувшей ночью «Индиана Пэйсерс» выиграла у «Торонто Рэпторс» со счётом 127:125. Лидер гостевой команды Халибёртон набрал 21 очко и сделал четыре подбора.