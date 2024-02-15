Карри стал первым игроком в истории, кто забросил 7+ трёхочковых в четырёх матчах подряд

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил очередное уникальное достижение в НБА. Он стал первым игроком в истории лиги, которому удалось забросить 7+ трёхочковых в четырёх матчах кряду.

Напомним, в ночь с 14 на 15 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 125:130.

Самым результативным игроком матча стал как раз Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 41 очко при четырёх подборах и пяти результативных передачах. Это поражение оборвало успешную серию «Уорриорз» из пяти побед в регулярном чемпионате.

Стефен Карри исполняет данк во время предматчевой разминки: