Эксперт назвал игрока НБА, который в скором времени оформит квадрупл-дабл

Известный баскетбольный эксперт и инсайдер Шэмс Чарания высказал мнение, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в скором времени сможет оформить квадрупл-дабл (набор в течение матча двузначного количества пунктов одновременно в четырёх статистических показателях).

«Для меня лишь вопрос времени, когда Виктор Вембаньяма оформит квадрупл-дабл», — сказал Чарания в эфире Fanduel TV.

Напомним, не так давно Вембаньяма в одной игре набрал 27 очков, совершил 14 подборов, сделал 10 блок-шотов и отдал пять результативных передач. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс».

В нынешнем сезоне НБА Виктор в среднем за матч набирает 20,5 очка, совершает 10 подборов и отдаёт 3,2 передачи.