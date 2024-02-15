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«Я никогда не видел, чтобы кого-то так не уважали». Ник Янг — о Джейсоне Татуме

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг заявил, что общественность недостаточно ценит и уважает нападающего «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Джейсон Тейтум – самый ценный игрок. Я никогда в жизни не видел, чтобы кого-то так не уважали. Как вы вообще можете ставить Джокера и всех этих людей выше него?» — цитирует Янга аккаунт NBACentral в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее ESPN опубликовал рейтинг претендентов на MVP НБА. Его возглавил сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. Джейсон Тейтум в нём на шестой позиции.

Вчера, 14 февраля, Тейтум превзошёл легенду «Селтикс» Ларри Бёрда по количеству матчей с 30+ очками в течение семи сезонов. В активе Тейтума таких игр сейчас 128.