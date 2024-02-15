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«Я ранее не играл по такой системе». Томас Уолкап — о тренере «Олимпиакоса» Барцокасе

«Я ранее не играл по такой системе». Томас Уолкап — о тренере «Олимпиакоса» Барцокасе
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Игрок «Олимпиакоса» Томас Уолкап оценил сезон для своей команды и высказался о её тренере Георгиосе Барцокасе, заявив, что раньше не играл по системе этого специалиста.

«Знаете, мне очень нравится наше положение. Десятку нам я не дам, но 7 или 8 за устойчивость к проблемам я поставлю. Нам просто нужно перетерпеть этот период.

Барцокас воспринимает критику, но ситуация часто меняется. Новички, парни после травм, все они вливаются в команду одновременно, так что это зависит от нас. Но это не произойдет в одночасье.

Поначалу мне было сложно. Это была система, по которой я никогда не играл, и я всё еще изучаю её, становлюсь лучше в ней. Я вижу, что она работает. И я думаю, что на третий год в команде являюсь одним из её лидеров», — приводит слова Уолкапа Americanos24.

Сейчас «Олимпиакос» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги.

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