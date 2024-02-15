Экс-игрок «Реала» может сесть в тюрьму за подделку паспорта

Бывший американский игрок Маркус Слотер может быть привлечён к уголовной ответственности за подделку паспорта. Об этом информирует Basket News со ссылкой на La Vanguardia.

Сообщается, что в отношении Маркуса возбуждено уголвное дело. Слотер обвиняется в том, что получил нелегальный паспорт Экваториальной Гвинеи в 2015 году (всего за несколько дней до начала Кубка Испании). Также в качестве обвиняемого проходит ещё один американский игрок Энди Панко.

Прокуратура требует 16 месяцев тюрьмы для подозреваемых в фальсификации документов.

Отмечается, что в случае признания вины Слотера «Барселона» будет добиваться лишения «Реала» титулов, завоёванных в 2015 году. Мадридцы тогда победили и в чемпионате, и в Кубке станы.

Евролига. «Олимпия Милан» — «Реал Мадрид»:

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