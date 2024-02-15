Карри впервые прокомментировал новость о попытке «Голден Стэйт» выменять Леброна

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что не удивился новости о попытке своей команды провести обмен с участием лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации обратился к «Лос-Анджелесу» с целью попытаться выменять Леброна.

«Удивился ли я? Нет, совсем не удивился. Всегда удивительно, что подобные вещи всплывают наружу. Я не знаю, какова была глубина разговоров, но для меня это стало приятной маленькой неожиданностью», — сказал Карри на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.