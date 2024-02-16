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НБА оштрафовала Пи Джей Такера на $ 75 тыс.

НБА оштрафовала Пи Джей Такера на $ 75 тыс.
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пи Джей Такер оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 75 тыс. Об этом информирует пресс-служба лиги. 38-летний игрок был наказан за публичное требование об обмене 5 февраля.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пи Джей к настоящему моменту принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 1,2 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 0,7 передачи.

«Клипперс» в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице НБА Западной конференции (36 побед – 17 поражений).

Ранее сообщалось, что в случае, если контракт Такера будет выкуплен после обмена из лос-анджелесского клуба, он может перейти в «Финикс Санз» или «Милуоки Бакс», где он уже выступал ранее.

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