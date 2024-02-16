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«Мемфис» переиграл «Милуоки», несмотря на 35 очков Адетокунбо

«Мемфис» переиграл «Милуоки», несмотря на 35 очков Адетокунбо
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Сегодня, 16 февраля, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 113:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо. Он оформил дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отметился 24 очками, пятью отскоками и семью результативными передачами.

В составе гостей два игрока набрали по 27 очков: Зайари Уильямс и Грегори Джексон. Форвард Винс Уильямс-младший оформил дабл-дабл: 18 очков и 12 подборов, к которым прибавил семь ассистов.

Таким образом, «Милуоки» потерпел второе поражение подряд, а «Мемфис» второй матч подряд оказывается сильнее оппонента.

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 110
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Уильямс - 27, Джексон - 27, Уильямс Мл. - 18, Стивенс - 13, Гудвин - 11, Джемисон - 10, Альдама - 7, Гильярд, Ватанабэ
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 24, Портис - 15, Лопес - 14, Бисли - 9, Грин - 6, Краудер - 4, Коннотон - 2, Беверли - 1, Боучэмп, Ливингстон, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон
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