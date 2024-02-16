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35 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Юту»

35 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Юту»
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Сегодня, 16 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В итоге победу одержали гости со счётом 140:137.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком «Уорриорз» стал защитник Клэй Томпсон. На его счету сегодня 35 очков и шесть подборов. Хорошую для себя игру в нападении показал тяжёлый форвард Дрэймонд Грин: 23 очка, пять отскоков и пять результативных передач. Лидер команды Стефен Карри отметился дабл-даблом: 16 очков и 10 ассистов.

Лучшим в составе «Юты» оказался разыгрывающий Коллин Секстон. В его активе 35 очков и девять передач. Отличную игру также провёл защитник Кейонте Джордж — 33 очка и шесть ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
137 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Секстон - 35, Джордж - 33, Маркканен - 20, Коллинс - 18, Кларксон - 13, Данн - 8, Кесслер - 4, Хендрикс - 3, Хортон-Такер - 3, Сенсабо, Льюис, Саманич, Портер, Юртсевен
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 35, Грин - 23, Уиггинс - 19, Карри - 16, Куминга - 13, Подзиемски - 13, Шарич - 7, Киньонес - 6, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 4, Муди, Луни, Сантос, Робинсон
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