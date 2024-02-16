35 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» переиграть «Юту»

Сегодня, 16 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В итоге победу одержали гости со счётом 140:137.

Самым результативным игроком «Уорриорз» стал защитник Клэй Томпсон. На его счету сегодня 35 очков и шесть подборов. Хорошую для себя игру в нападении показал тяжёлый форвард Дрэймонд Грин: 23 очка, пять отскоков и пять результативных передач. Лидер команды Стефен Карри отметился дабл-даблом: 16 очков и 10 ассистов.

Лучшим в составе «Юты» оказался разыгрывающий Коллин Секстон. В его активе 35 очков и девять передач. Отличную игру также провёл защитник Кейонте Джордж — 33 очка и шесть ассистов.