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Док Риверс высказался об игроках «Милуоки» после двух поражений подряд

Док Риверс высказался об игроках «Милуоки» после двух поражений подряд
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался об игроках своей команды после поражения в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» (110:113).

«В третьей четверти после промаха никто не возвращался. Вот так мы начинали этот игровой отрезок. Это наглядно говорит, где были мысли игроков. Некоторые уже думают об отдыхе на пляже», — сказал Риверс на пресс-конференции.

Напомним, ранее «Милуоки» на домашней площадке потерпел разгромное поражение в матче с «Майами Хит». Та встреча закончилась со счётом 97:123.

В настоящий момент «Бакс» занимают третье место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе 35 побед и 21 поражение. В следующем туре команда сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

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