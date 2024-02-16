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Виктор Вембаньяма набрал 1000-е очко в НБА на 71 минуту быстрее Майкла Джордана

Виктор Вембаньяма набрал 1000-е очко в НБА на 71 минуту быстрее Майкла Джордана
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал своё 1000-е очко в НБА 4-м по скорости в истории Лиги. Даже великий Майкл Джордан добился этого медленнее. Джордану на это понадобилось 1448 минуты, а 19-летний француз добился этого за 1377 минуты, на 71 быстрее.

Виктор Вембаньяма не в первый раз становится автором значимых достижений. Ранее он стал 1-м игроком в истории НБА, кто набрал 30 очков и сделал 7 блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке. Кроме того, Вембаньяма стал 1-м игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти своих матчах набрал в сумме 100 очков и сделал 10 блок-шотов. Ранее это удалось Шакилу О’Нилу.

Так же центровой «Сан-Антонио Спёрс» стал пятым игроком в истории НБА, который сумел оформить трипл-дабл с 25+ очками, 10+ подборами, 10+ блок-шотами, при этом отдавшим 5+ передач за игру. Ранее такое удавалось Хакиму Оладжьювону (четырежды), Кариму Абдул-Джаббару, Ральфу Сэмпсону и Дэвиду Робинсону.

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