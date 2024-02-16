Грегори Джексон вошёл в топ самых результативных молодых игроков в истории НБА

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон вошёл в топ-3 самых молодых игроков в истории НБА, набирающих в среднем за матч 10+ очков. Об этом информирует сервис StatMamba.

В нынешнем сезоне Джексон к настоящему моменту принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 11,3 очка. Лучшую статистику по этому показателю показывал только Леброн Джеймс в сезоне-2003/2004 (20,9 очка) и Дуайт Ховард в сезоне-2004/2005 (12 очков).

Отметим, что, помимо 11,3 очков, на счету Грегори 3,5 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.

«Мемфис» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 20 побед при 36 поражениях. В последнем туре команда победила «Милуоки Бакс» (113:110).