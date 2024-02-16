«Важнее конкурса». Сабрина Ионеску вспомнила встречу с Карри, когда ей было около 10 лет

Баскетболистка «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску высказалась о предстоящем конкурсе трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации с разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«У меня есть фотография, где мне было около 10 лет и я дала Стефену пять в подтрибунном помещении. Этот момент для меня гораздо больше, чем просто конкурс», — сказала Ионеску в интервью НБА.

Напомним, Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, однако Стефен станет бросать мячи, которыми играют в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина — те, которые используют в женской НБА.

Ранее фаворита между Карри и Ионеску выбрал тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.