Эксперт – фанатам команды, звезда которой может её покинуть: приберегите гнев на Леброна

Аналитик НБА Нуно Тейшейра поделился мнением о возможном уходе из «Кливленд Кавальерс» атакующего защитника Донована Митчелла. Ранее сообщалось, что игрок покинет клуб по истечении срока своего контракта. Тейшейра заявил, что в случае, если это произойдёт, болельщики «Кливленда» должны злиться на лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, если Митчелл в итоге перейдёт в калифорнийский клуб.

«Приберегите свой гнев на Леброна, если «Лейкерс» в конечном итоге получат Донована Митчелла», — сказал Тейшейра в эфире UNSPORTSMANLIKE Radio.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Донован принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал по 28,4 очка, 5,4 подбора и 6,3 передачи.