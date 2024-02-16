Полиция Германии назвала мотив убийцы 17-летнего украинского баскетболиста

Один из сотрудников полиции Германии дал комментарий по поводу убийства 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Трагедия случилась в субботу, 10 февраля, в городе Оберхаузене (земля Северный Рейн-Вестфалия). Главному подозреваемому 15 лет.

«Это непостижимый поступок, совершенно бессмысленный. Нападавший сознательно искал ссоры со значительно более взрослыми, крупными и спортивно сложенными украинцами, а затем сразу же безжалостно применил нож. Мотив, по-видимому, можно объяснить просто жаждой убийства», — приводит слова полицейского Bild.

Ранее сообщалось, что между жертвой и убийцей во время нахождения в автобусе началась словесная перепалка, которая переросла в физический конфликт уже на остановке. В один из моментов преступник достал нож и нанёс несколько ударов.