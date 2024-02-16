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Стив Керр одержал 500 побед в качестве главного тренера

Стив Керр одержал 500 побед в качестве главного тренера
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Стив Керр одержал 500 побед в качестве главного тренера. В настоящий момент специалист возглавляет «Голден Стэйт Уорриорз».

Отметим, что Керр стал главным тренером «Уорриорз» в 2014 году и за это время провёл во главе команды 764 матча в регулярных чемпионатах. Лишь один тренер в истории «Голден Стэйт» одержал больше побед в истории франшизы. Им является Элвин Эттлс (557 матчей).

Также Стив является главным тренером сборной США.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Уорриорз» одержали 27 побед и потерпели 26 поражений. В последнем туре команда победила «Юту Джаз». Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз» (39 побед – 16 поражений).

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