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Названы планы Леброна Джеймса по дальнейшей карьере в НБА

Названы планы Леброна Джеймса по дальнейшей карьере в НБА
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«Лос-Анджелес Лейкерс» намерен сохранить лидера Леброна Джеймса в команде. Об этом информирует The Athletic, ссылаясь на свои источники. В клубе хотели бы, чтобы Джеймс завершил карьеру вместе с «Лейкерс». Что касается самого Леброна, то сейчас он намерен остаться в «Лос-Анджелесе», не меняя клубную прописку.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

Ранее сообщалось, что в дедлайн НБА с предложением по обмену Леброна к «Лейкерс» обращался «Голден Стэйт Уорриорз». Недавно разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри впервые прокомментировал эту новость.

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