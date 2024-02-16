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Томпсон показал лучший выход со скамейки запасных в истории «Уорриорз» с 2017-го

Томпсон показал лучший выход со скамейки запасных в истории «Уорриорз» с 2017-го
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон продемонстрировал лучший выход со скамейки запасных с 2017 года. В матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» Томпсон набрал 35 очков. Лучшую статистику по набранным очкам для игроков нестартового состава в истории «Голден Стэйт» демонстрировал лишь Иэн Кларк – в 2017 году он набрал 36 очков.

Отметим, что Клэй начинал встречу со скамейки запасных впервые с дебютного сезона в 2012 году.

Напомним, «Уорриорз» победили «Джаз» со счётом 140:137. Лучшим в составе «Юты» оказался разыгрывающий Коллин Секстон. В его активе 35 очков и девять передач.

Клэй Томпсон забросил с центра площадки:

Ранее сообщалось, что главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр одержал 500 побед.

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