«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу пройдет в Екатеринбурге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал город, в котором пройдет «Финал четырёх» Кубка России среди мужских команд.

«Финал четырёх» Кубка России среди мужских команд пройдёт в Екатеринбурге, как было и у женщин. Он очень представительный и здорово выглядит в принципе как город для баскетбола, поэтому и мужской «Финал четырёх» отправляется туда. Баскетбол очень активно развивается в Свердловской области, и мы хотим вознаградить болельщиков, которые пошли так активно на баскетбол. Женская команда уже выиграла Кубок России, теперь посмотрим, что будет с мужской, сможет ли «Уралмаш» дать бой», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

На данный момент известны три участника «Финала четырёх» — «Уралмаш», «Зенит» и МБА. Последнюю путёвку разыграют «Руна» и «Нижний Новгород».