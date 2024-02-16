Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс высказался на тему своего последнего контракта в карьере

Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, выступающий сейчас за «Монако», высказался о своём следующем контракте в карьере. По словам Джеймса, он, скорее всего, будет последним и долгосрочным.

«Я говорил об этом в течение нескольких лет. Как бы сильно я ни любил баскетбол, усталость накапливается. Короче говоря, мой следующий контракт, вероятно, будет последним. Это будет окончанием моей баскетбольной карьеры», — приводит слова Джеймса BeBasket.

Напомним, Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Монако»:

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