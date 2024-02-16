«Это возможно». Джиджи Датоме — о вероятном проведении матчей Евролиги в Дубае

Итальянский баскетболист Джиджи Датоме на мероприятии в Дубае заявил, что этот город Объединённых Арабских Эмиратов может стать местом проведения матчей Евролиги.

«Это вполне возможно. Евролига сейчас не очень устойчива, многие команды терпят убытки. Возможно, стоит обратить внимание на цифры. Я понимаю, что фанаты могут расстроиться, но, если никто не будет терять деньги, все будут счастливы. Стоит поискать новые источники дохода.

Ещё мне нравится, что ФИБА и Евролига начали сотрудничать. Впервые игровые окна ФИБА и календарь Евролиги не пересекаются. Это первый важный шаг, может, он кажется небольшим, но в предыдущие годы такого не было. Это важно, потому что мы должны смотреть далеко вперёд, чтобы развиваться вместе. Учитывая такого недосягаемого конкурента, как НБА, мы должны объединить усилия», — приводит слова Датоме Eurohoops.