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Шакил О'Нил жёстко прокомментировал последствия травмы Эмбиида для «Филадельфии»

Шакил О'Нил жёстко прокомментировал последствия травмы Эмбиида для «Филадельфии»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил высказался о последствиях травмы лидера команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Они закончили сезон. Одна мелочь и всё может выйти из строя.

И это очень прискорбно, потому что, если Эмбиид не восстановится, то придётся начинать всё сначала. И чем старше ты становишься, тем сложнее потом возвращаться», – приводит слова Шакила О'Нила Inquirer.

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда соперников Жонатана Куминга. Ранее он только восстановился после травмы колена. В нынешнем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.

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