Клэй Томпсон станет свободным агентом в ближайшее межсезонье — Чарания

34-летний атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает Basketball Forever в социальной сети Х (ранее Twitter) cо ссылкой на североамериканского журналиста и инсайдера The Athletic Шэмса Чаранию.

Ожидается, что к игроку проявят интерес такие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Ранее Клэй Томпсон говорил, что не имеет ничего против снижения своей роли в «Голден Стэйт Уорриорз».

В нынешнем сезоне НБА баскетболист принял участие в 50 матчах за калифорнийскую команду, набирая в среднем за игру 17,3 очка, совершая 3,5 подбора и отдавая 2,2 результативной передачи.