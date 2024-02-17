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Клэй Томпсон станет свободным агентом в ближайшее межсезонье — Чарания

Клэй Томпсон станет свободным агентом в ближайшее межсезонье — Чарания
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34-летний атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон выйдет на рынок свободных агентов в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает Basketball Forever в социальной сети Х (ранее Twitter) cо ссылкой на североамериканского журналиста и инсайдера The Athletic Шэмса Чаранию.

Ожидается, что к игроку проявят интерес такие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Ранее Клэй Томпсон говорил, что не имеет ничего против снижения своей роли в «Голден Стэйт Уорриорз».

В нынешнем сезоне НБА баскетболист принял участие в 50 матчах за калифорнийскую команду, набирая в среднем за игру 17,3 очка, совершая 3,5 подбора и отдавая 2,2 результативной передачи.

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