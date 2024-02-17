Патрик Юинг: не считаю себя спасителем «Нью-Йорк Никс»

Один из самых выдающихся игроков «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг высказался о своей роли в истории команды.

«Мне не о чем беспокоиться. Всё, что я мог сделать, это играть как можно лучше, как только могу. Я не считаю себя спасителем «Нью-Йорк Никс», — приводит слова Юинга The Sports Rush.

Большую часть карьеры Юинг провёл в составе «Нью-Йорк Никс». В итоге 33-й номер, под которым он защищал цвета «Никс», выведен из обращения. Патрик является 11-кратным участником Матча всех звёзд. Юинг занимает 23-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. При этом наряду с Чарльзом Баркли, Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном он является одним из топ-игроков, которые так и не становились чемпионами.